Эксперт: увеличение норматива продажи дизеля до 16% позволит сдержать рост цен на топливо

Это окажет положительное воздействие на рынок, считает зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Решение правительства РФ увеличить на 3,5 п.п. минимальный объем реализации дизельного топлива через биржу с 12,5% до 16% позволит сдержать рост цен на топливо и окажет положительное воздействие на рынок, считает зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

"За многие годы правительство превентивно работает над тем, чтобы с началом высокого сезона спроса цены не росли. Наверное, основная мера, которая будет действовать, это увеличение объемов реализации дизельного топлива. Чем больше обязательные нормы на бирже, тем, соответственно, более насыщено будет предложение и меньше вероятности роста цены. Решение оправдано", - сказал он.

Эксперт полагает, что оптимальной цифрой стала бы планка в 25% от норматива. "К ней мы медленно, но верно идем", - заметил он.

Последний раз норматив для дизеля повышался 6 октября 2023 года, тогда он был увеличен на 3 п.п. - с 9,5% до 12,5%.

Представитель вице-премьера РФ Александра Новака сообщил ТАСС, что правительство РФ планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%.