МИД Китая призвал США придерживаться честной конкуренции

Официальный представитель дипведомства Мао Нин также осудила разрушение производственно-сбытовых цепочек односторонними торговыми барьерами

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Китай осуждает разрушение производственно-сбытовых цепочек односторонними торговыми барьерами и призывает США соблюдать принципы рыночной экономики и честной конкуренции. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя ограничения США на экспорт чипов.

"Искусственное разделение рынка, разрушение стабильности глобальной системы производственно-сбытовых цепочек и сдерживание эффективности и развития инноваций не способствует здоровому развитию всей отрасли, включая американские компании. <...> США следует соблюдать принципы рыночной экономики и честной конкуренции", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

16 октября 2023 года Министерство торговли США сообщило о внесении в свой черный список 13 китайских компаний, а также расширении экспортных ограничений в отношении поставок микросхем в Китай. В конце января также появилась информация, что Нидерланды, США и Япония достигли соглашения об ограничении поставок в Китай технологий для производства полупроводников. Эти страны опасаются, что данные микросхемы могут использоваться для создания передового военно-технического оборудования.