ЦБ заявил о сокращении числа выявленных поддельных банкнот и монет в 2023 году почти вдвое

Оно достигло 12,4 тыс. штук

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет в 2023 году сократилось почти в два раза и составило порядка 12,4 тыс. штук, сообщила пресс-служба Банка России.

"В 2023 году количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет сократилось почти в два раза и составило порядка 12,4 тыс. штук. На 1 млн банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего две фальшивки (в 2022 году - четыре)", - сообщили в ЦБ.

Меньше всего в 2023 году выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей. Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее - в Дальневосточном федеральном округе.

При этом было обнаружено около 1,4 тыс. поддельных купюр иностранных государств. Это на 373 штуки меньше, чем в 2022 году, отметили в пресс-службе ЦБ. Среди выявленных подделок больше всего составили доллары США.

Также регулятор сообщил, что по сравнению с 2022 годом показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, снизился и составил две подделки на 1 млн банкнот, находящихся в обращении.