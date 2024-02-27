НСПК рекомендует не обновлять и не удалять ранее скачанный "СБПэй"

Приложение ранее пропало из AppStore

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) рекомендует не обновлять и не удалять ранее скачанные приложения "СБПэй" и "Привет!", которые пропали из AppStore. Уже установленные на смартфонах Apple приложения продолжают работать в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НСПК.

"НСПК известно о том, что мобильные приложения "СБПэй" и "Привет, Мир" ("Привет!") были удалены из AppStore. Уже установленные на смартфонах Apple версии приложений в настоящее время продолжают работать в штатном режиме, рекомендуем пока не обновлять и не удалять приложения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что функционал приложения "Привет!" на смартфонах с iOS доступен в настоящее время в web-версии (в мобильной и десктоп) из любого удобного пользователю браузера. Сервис "СБПэй" и приложение программы лояльности НСПК "Привет!" сейчас можно установить только на устройствах Android, их можно скачать или обновить из RuStore.

Онлайн и офлайн оплата через СБП также доступна в мобильных приложениях банков - участников cистемы.

23 февраля американский Минфин внес в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт, которая обеспечивает обработку операций по российским картам "Мир". В НСПК подчеркивали, что санкции США не повлияют на работу платежных сервисов внутри России. В компании также отмечали, что никаких ограничений работы с иностранными партнерами на стороне платежной системы "Мир" нет, поскольку решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.