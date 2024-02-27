СМИ: Ford Motor может начать производство электромобилей в Индии

По данным газеты The Economic Times, компания также рассматривает возможность создания совместного предприятия по их выпуску с промышленным конгломератом Tata Group

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 февраля. /ТАСС/. Автопроизводитель Ford Motor намерен вернуться на рынок Индии и приступить к производству гибридных автомобилей и электрокаров на своем заводе в Ченнаи. По сообщению газеты The Economic Times, компания также рассматривает возможность создания совместного предприятия по их выпуску с промышленным конгломератом Tata Group.

"В своем возвращении в Индию Ford воспользуется факторами, которые являются его сильными сторонами на рынке США. В глобальном масштабе компания сильна в сегменте внедорожников, а гибридные машины и электромобили стали ее доминирующей отраслью. Ford планирует повторить свою глобальную стратегию в Индии", - приводит издание мнение источников в автомобильной отрасли Индии.

По их словам, завод в Ченнаи станет экспортным центром Ford для поставок электромобилей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания приобрела в Индии товарный знак Mustang Mach-E для своего кроссовера, который может составить конкуренцию таким электромобилям премиум-класса, как Mercedes-Benz EQE, BMW iX и Audi Q8 e-tron.

В 2021 году Ford объявил о прекращении производства автомобилей Figo, Aspire, Freestyle, EcoSport и Endeavour в Индии, чтобы провести реструктуризацию своего бизнеса и сосредоточиться на проектировании, технологиях и бизнес-операциях в стране. Это решение автопроизводитель объяснил своими убытками в Индии, которые за 10 лет составили $2 млрд, и падением продаж продукции на 86%.