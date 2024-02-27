В Приморье налоговые поступления в бюджет в 2023 году выросли на 44,4%

Основной рост обеспечило развитие портов, стивидорных компаний и логистики

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Приморского края превысил 192,5 млрд рублей в 2023 году. Этот показатель - на 44,4% (59,2 млрд рублей) больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Положительная динамика наблюдается по 50 из 52 видов экономической деятельности. В том числе рост на 10% и более зафиксирован по 49 видам деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС рассказали, что основной рост налоговых поступлений связан с развитием портов, стивидорных компаний и в целом логистики. Активное развитие транспортной системы и грузоперевозок в крае обеспечили устойчивый рост в том числе и связанных сфер.

Лидерами по налоговым поступлениям стали сфера складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (рост составил 73,7% за год); оптовая торговля (рост - 50,3%). Налоговые поступления в розничной торговле увеличились на 88,1%.

Также выросли поступления от деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта, производства пищевых продуктов, строительства. К положительным итогам 2023 года относится и рост налоговых поступлений от финансового сектора после спада 2022 года.