Глава общественного совета при Минстрое признал невозможность своевременной замены лифтов

Сергей Степашин отметил, что министерство и совет готовят свои предложения по программе модернизации лифтового хозяйства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Работы по замене старых лифтов в многоквартирных домах невозможно будет выполнить в нормативные сроки. Об этом заявил глава общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин.

"К 2025 году лифты мы не заменим. Это очевидно, и надо прямо и честно сказать нашему правительству. Программу надо сдвигать, как говорит наш президент, вправо, но не безгранично, что называется", - сказал он на заседании совета.

Степашин отметил, что министерство и совет готовят свои предложения по программе модернизации лифтового хозяйства. "Мы дадим эти предложения Совету Федерации с тем, чтобы то поручение, которое дала Валентина Ивановна (Матвиенко - ТАСС), было поручением не только разобраться, и кого-то там наказать, и спросить кого-то, а решить проблему", - сказал он.

Ранее Национальный лифтовой союз предложил продлить эксплуатацию превысивших срок службы лифтов на 3-5 лет в техническом регламенте Таможенного союза, чтобы снизить остроту проблемы предстоящей замены 100 тыс. лифтов в РФ. По данным союза, к февралю 2025 года в РФ завершится срок эксплуатации порядка 100 тыс. лифтов. На установку такого количества новых, по его данным, требуется порядка 300 млрд рублей.