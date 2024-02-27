Дума приняла в I чтении законопроект о лимите средств для переводов без открытия счета

Он составит 100 тыс. рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета до 100 тыс. рублей. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в закон "О национальной платежной системе". Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, говорится в пояснительной записке. В соответствии с законом, перевод денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств на сумму от 15 тыс. рублей и выше, осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации этого физлица. При этом максимальная сумма такого перевода с применением упрощенных мер по идентификации законодательством РФ не предусмотрена.

Это обстоятельство не согласуется с международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ОД/ФТ), предписывающими при совершении разовых операций на сумму, превышающую пороговое значение, применять стандартные меры проверки клиента. При этом в случае переводов гражданами денежных средств с использованием банковских счетов на любую сумму либо переводов с использованием персонифицированных электронных средств платежа на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей, связанных с меньшими рисками ОД/ФТ, чем переводы без открытия банковского счета, идентификация проводится в полном объеме.

В связи с этим законопроект вносит изменение, устанавливающее максимальный порог проведения упрощенной идентификации при переводе денежных средств по поручению клиента - физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в размере 100 тыс. рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте. Корреспондирующие изменения по повышению суммы максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. до 100 тыс. рублей вносятся в закон "О национальной платежной системе".

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 365 дней со дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля, указывают в кабмине.

Об оттоке капитала

Как пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), вводимые законопроектом изменения касаются всех категорий физических лиц, включая уехавших россиян, которые используют сервисы денежных переводов без открытия банковского счета, но в первую очередь это коснется тех, кто отправляет деньги из страны за рубеж. "Помимо того, что законопроект препятствует оттоку капитала, финансированию терроризма и экстремизма, на мой взгляд, важно подчеркнуть, что принятие документа существенно ограничит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян. Жулики, как правило, названивают россиянам и действуют из-за рубежа, много таких звонков поступает с Украины. Организованные украинские ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у наших граждан, и огромный процент таких хищений был произведен как раз через переводы без открытия банковского счета", - отметил он. Принятие этого законопроекта позволит более тщательно и своевременно отследить преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий, считает Говырин.