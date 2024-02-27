Йеллен: обострение на Ближнем Востоке существенно не повлияло на мировую экономику

Руководитель Минфина США отметила, что страна продолжает внимательно следить за ситуацией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не зафиксировала существенного влияния обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику. Об этом сообщила руководитель Минфина США Джанет Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати.

"С октября прошлого года наши обязательства по поддержке мировой экономики также определяют наши действия в ответ на конфликт на Ближнем Востоке. Мы не зафиксировали значительного влияния на мировую экономику, но продолжаем внимательно следить за ситуацией", - сказала она.