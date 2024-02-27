Киргизия и Монголия намерены сотрудничать в сфере защиты депозитов

Стороны также подписали меморандум меморандум о сотрудничестве между ОАО "Кыргызалтын" ("Киргиззолото") и Банком Монголии

БИШКЕК, 27 февраля. /ТАСС/. Глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров и председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар провели в Бишкеке переговоры, по итогам которых были подписаны несколько документов, в том числе о взаимодействии в области защиты депозитов. Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"По итогам встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов - меморандум о взаимопонимании о двустороннем сотрудничестве между Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики и Корпорацией по страхованию вкладов Монголии, меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Кыргызской Республики и Банком Монголии", - говорится в сообщении. Помимо этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Нацбанком Киргизии и монгольской Комиссией по финансовому регулированию, а также меморандум о сотрудничестве между ОАО "Кыргызалтын" ("Киргиззолото") и Банком Монголии.

"Обсуждая вопросы сотрудничества в сфере легкой промышленности, Жапаров подчеркнул, что текстильная и швейная промышленности являются приоритетными отраслями, в связи с чем Кыргызстан готов использовать опыт Монголии в данной сфере для выхода отечественной продукции на рынки не только соседних государств, но и ближнего и дальнего зарубежья", - отмечает пресс-служба.

В свою очередь Занданшатар акцентировал внимание на положительной динамике во взаимоотношениях между двумя странами и важности проведения в ближайшее время "очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству".

"Занданшатар озвучил поддержку монгольской стороны по присоединению Кыргызстана к многостороннему соглашению о международных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог, и подчеркнул, что это будет положительным моментом в транспортно-логистической и товарооборотной сферах сотрудничества как двустороннего, так и многостороннего формата", - подчеркивается в сообщении.

Председатель Великого государственного хурала Монголии прибыл в Киргизию с официальным визитом.