Число пользователей платформ онлайн-литературы в Китае превысило полмиллиарда

Согласно отчету, объем китайского рынка чтения онлайн-литературы превысил $5,63 млрд

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Число пользователей китайских литературных сайтов достигло 537 млн к концу 2023 года, что на 9% больше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Китайской академией общественных наук.

Согласно отчету, объем китайского рынка чтения онлайн-литературы превысил 40 млрд юаней ($5,63 млрд).

В отчете подчеркивается, что повышение культурной идентичности становится новой тенденцией в создании онлайн-литературы. В 2023 году ее авторы более заметно включали элементы традиционной китайской культуры в различные жанры, в частности в научную фантастику, отмечает агентство Синьхуа.