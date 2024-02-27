В Екатеринбурге пройдет форум "Большой открытый диалог"

В рамках мероприятия представители федеральных и региональных органов государственной власти обсудят актуальные вопросы взаимодействия с бизнесом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных объединений и ведущих компаний обсудят актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса в рамках традиционного "Большого открытого диалога", который в пятый раз пройдет в Екатеринбурге 1 марта. В этом году основной темой форума станет "Рельсы" для бизнеса: какой должна быть инфраструктура в 2024 году", сообщили организаторы форума.

"Основная тема форума в 2024 году - "Рельсы" для бизнеса: какой должна быть инфраструктура". Инвестиционный форум "Большой открытый диалог" - это публичная дискуссия между профильными руководителями федеральных и региональных органов власти и предпринимателями, направленная на обсуждение и дальнейшее решение актуальных и острых вопросов, стоящих перед бизнесом", - отметили организаторы.

В этом году в рамках форума состоится мастер-класс известной шахматистки, гроссмейстера среди женщин, международного мастера Леи Гарифуллиной. Диалог будет приходить не только на панельных сессиях, но и за шахматной партией. Общий интерес к игре и интеллектуальная состязательность, по мнению организаторов, будут способствовать эффективности и доверительности новых контактов.

Также в рамках "Большого открытого диалога" будет работать общественная приемная, которая даст предпринимателям уникальную возможность личной встречи с руководителями органов власти, ресурсоснабжающих организаций и получить ответы на волнующие вопросы из первых уст. "Традиционно на вопросы бизнесменов будут лично отвечать руководители органов власти и институтов развития. Впервые в этом году мы привлекаем к экспресс-консультированию и ресурсоснабжающие организации. Предыдущие форумы показали, что предприниматели высоко оценивают такой формат общения, он дает возможность бизнесу снять наиболее проблемные вопросы, а представители власти смогут увидеть "болевые точки" и учесть это в дальнейшей работе", - сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

На форуме состоится открытое заседание Инвестиционного комитета Свердловской области при губернаторе Свердловской области. Его участники планируют обсудить результаты реализации Регионального инвестиционного стандарта на территории Свердловской области.

Среди заявленных тем сессий форума: "Цифра" в помощь: как упрощается процесс доступа к земельным участкам и мерам поддержки", "Инвестиционная инфраструктура: перспективы развития", "Трансформация бизнеса из МСП+ в крупный бизнес", "Инструменты "умного контроля" и другие. "Большой открытый диалог" пройдет в Екатеринбурге в пятый раз. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.