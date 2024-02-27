В РЭА сообщили, что Россия сможет двукратно нарастить экспорт газа к 2050 году

По сценарию "Рациональный технологический выбор" экспорт увеличится до 313,9 млрд куб. м в год

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия имеет потенциал двукратного роста экспорта газа к 2050 году по сравнению с уровнем 2023 года, следует из наиболее вероятного сценария развития мировой энергетики, подготовленного Российским энергетическим агентством (РЭА).

По сценарию "Рациональный технологический выбор" экспорт газа в России к 2050 году увеличится до 313,9 млрд куб. м в год. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в 2023 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 99,6 млрд куб. м, а СПГ - 45,4 млрд куб. м, то есть совокупно поставки составили 145 млрд куб. м.

Что касается менее реалистичного сценария - "Чистый ноль", который подразумевает резкое внедрение новых технологий в энергетику и реализацию планов по энергопереходу в мире, то по нему российский экспорт газа в 2050 году может составить 89,1 млрд куб. м, что 1,6 раз ниже уровня 2023 года.

Что касается нефти, то по сценарию "Рациональный технологический выбор" экспорт может вырасти с 234,3 млн тонн в 2023 году до 268,5 млн тонн в 2050 году. "Чистый ноль" же подразумевает снижение показателя в более чем вдвое - до 110,2 млн тонн.

При этом РЭА подготовило еще и третий сценарий развития мировой энергетики, более оптимистичный для России ("Все как в старь"), однако для него не были представлены данные по экспорту.