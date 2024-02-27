Участие в предпринимательской премии "Бизнес-Успех" в 2024 году примут 45 регионов

Финал состоится 10 апреля в Москве и соберет более 2 тыс. предпринимателей со всей России и стран СНГ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Участие в национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех" в 2024 году примут участие 45 регионов, следует из итогов заседания ее попечительского совета. Финал премии состоится 10 апреля в Москве и соберет более 2 тыс. предпринимателей со всей России и стран СНГ.

Премия "Бизнес-Успех" направлена на популяризацию и поддержку малого и среднего предпринимательства в качестве одной из основ экономики регионов. За 13 лет существования проект реализовали в 66 городах России, объединив свыше 85 тыс. предпринимателей и представителей власти. Федеральным организатором премии выступает корпорация "Синергия" совместно с Общероссийской общественной организацией МСП "Опора России" при поддержке Общественной палаты РФ.

В 2023 году на участие в премии было подано более 1 тыс. заявок, а форумы "Территория бизнеса - территория жизни" посетили свыше 5,7 тыс. человек. Была расширена география премии: за победу соревновались предприниматели, в том числе, из новых регионов, а представитель из Донецкой Народной Республики стал победителем в одной из номинаций.

"Российские предприниматели вносят важный вклад в развитие страны. Их созидательная энергия обеспечивает устойчивость отечественной экономики. Бизнес сегодня активно реализует важные для страны и людей проекты, демонстрируя патриотический настрой и социальную ответственность. В этом контексте премия "Бизнес-Успех" помогает наладить диалог между государством и деловым сообществом и, безусловно, способствует популяризации предпринимательской деятельности", - сказал председатель попечительского совета премии Игорь Шувалов.

В рамках заседания попечительского совета было принято решение увеличить количество номинаций премии.

Планируется, что в этом году появятся шесть новых направлений:"Семейный бизнес", где за победу будут бороться предприниматели, развивающие дело всей семьей, "Нейропрорыв", где жюри оценит проекты по лучшему применению искусственного интеллекта в бизнес-процессах, "Технологии в городской экономике", победителями в которой станут проекты, которые повышают качество жизни людей и участвуют в развитии своего города, "Лидер на маркетплейсах" - для бизнеса, который за год показал лучший рост продаж на маркетплейсах и в интернет-магазинах, а также "Лучший муниципалитет" - специальная номинация для муниципальных образований, которые хотят поделиться своим практическим опытом в развитии предпринимательства и "Лучший инвестиционный проект", в рамках которой будут оцениваться достижения или потенциал предпринимателей по привлечению и эффективному использованию инвестиций для развития и реализации проектов, вносящих значительный вклад в экономику и общество.