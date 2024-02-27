ЦБ разработал порядок и сроки досрочной выплаты средств c ИИС 3-го типа в случае болезни

По информации Банка России, срок рассмотрения заявления составит два рабочих дня, нужная сумма зачисляется на счет медицинской организации не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления и полного комплекта документов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России разработал порядок и определил сроки выплаты денежных средств c индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа в случае наступления особой жизненной ситуации. Документ опубликован для общественного обсуждения.

По закону инвестор может снять деньги с открытого ИИС без прекращения действия договора, если ему понадобятся средства на оплату дорогостоящего лечения. Перечень видов такого лечения утвержден правительством. Туда в том числе входят хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инфаркта миокарда, инсульта и туберкулеза, а также пересадка клапанов сердца.

"Чтобы получить выплату со счета, клиенту необходимо обратиться с заявлением к своему брокеру, управляющему или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда. К заявлению следует приложить копию договора на оказание медицинских услуг, а также документ, выданный медицинской организацией, с информацией о необходимости дорогостоящего лечения и его стоимости", - рассказали в ЦБ.

Предполагается, что срок рассмотрения заявления составит два рабочих дня. Нужная сумма зачисляется на счет медицинской организации не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления и полного комплекта документов, пояснил регулятор.