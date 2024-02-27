Кредиторам Sberbank CZ начнут возвращать средства 18 марта

По информации чешских СМИ, кредитный портфель банка был продан кредитной организации Ceska sporitelna за $1,7 млрд

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Выплата средств кредиторам Sberbank CZ, являвшегося "дочкой" Сбербанка в Чехии и прекратившего деятельность после 24 февраля 2022 года, начнется 18 марта. Об этом со ссылкой на арбитражную управляющую банком Иржину Лужову сообщило информационное агентство CTK.

Городской суд Праги объявил о банкротстве Sberbank CZ в августе 2022 года. Кредиторы считают процесс проведения выплат чрезмерно затянувшимся. Они говорят, что теряют ежегодно более 10% средств из-за инфляции.

Кредитный портфель Sberbank CZ, как чешские СМИ проинформировали ранее, был продан банку Ceska sporitelna за $1,7 млрд. Таким образом была получена большая часть средств для покрытия долговых обязательств "дочки" Сбербанка.

Дебиторская задолженность Sberbank CZ составляет около 57 млрд крон (примерно $2,5 млрд). У банка, согласно порталу, более 15,3 тыс. кредиторов. Его задолженность должна погашена не менее, чем на 95%.