В Калининградской области прогнозируют рост урожая зерна на 7% в 2024 году

Внутрирегиональная потребность области в зерне составляет около 411 тыс. тонн

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Калининградской области в 2024 году ожидается на уровне 720 тыс. тонн с ростом к 2023 году на 7%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства, сославшись на данные Минсельхоза региона.

"Ожидается, что валовой сбор зерновых и зернобобовых в текущем году составит 720 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.

Под урожай 2024 года уже посеяно 147 тыс. га озимых культур, что на 9% больше уровня 2023 года. Из них - 90 тыс. га озимых зерновых культур - на 5% больше уровня 2023 года, и 57 тыс. га озимого рапса - на 17% больше уровня 2023 года, уточнили в пресс-службе.

Яровой сев, без весенне-летнего посева трав, в этом году планируется провести на площади 88 тыс. га , что составляет 87% к уровню 2023 года. "На сокращение площади ярового сева повлияло расширение озимого клина", - отметил представитель пресс-службы.

Внутрирегиональная потребность области в зерне составляет около 411 тыс. тонн. Ожидаемый объем производства позволит полностью покрыть потребность и реализовать профицитный остаток, который, по прогнозам, составит 309 тыс. тонн, добавили в пресс-службе.