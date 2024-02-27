Члены совета директоров ЦБ ждут дальнейшего роста ставок по кредитам

Это связано с ужесточением денежно-кредитной политики регулятора

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Участники заседания совета директоров Банка России ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте ЦБ РФ во вторник.

"Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов", - указано в документе.

Вместе с тем в ходе обсуждения отмечалось, что риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками, незначительны. Также участники дискуссии подчеркивали, что сберегательные настроения населения усиливаются. Однако существенного замедления потребления пока не происходит. При этом в перспективе есть потенциал для усиления сберегательного мотива: при снижающихся инфляционных ожиданиях даже неизменный уровень ставок будет становиться все более привлекательным. Кроме того, высокие темпы роста доходов позволяют гражданам больше сберегать.