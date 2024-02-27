Объем инвестиций в морские порты РФ оценивается в 400 млрд рублей до 2030 года

Замгендиректора по капитальному строительству ФГУП "Росморпорт" Владимир Аборнев отметил, что к 2030 году планируемый прирост мощности российских морских портов оценивается в районе 220 млн тонн в год

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие российских морских портов оценивается в объеме 400 млрд рублей в рамках разрабатываемой федеральной программы "Транспорт" до 2030 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора по капитальному строительству ФГУП "Росморпорт" Владимир Аборнев.

"На сегодняшний день, пока предварительно, оценочный объем инвестиций, как средств федерального бюджета, так и частных инвестиций оценивается в 400 млрд рублей", - сказал он.

Аборнев добавил, что к 2030 году планируемый прирост мощности российских морских портов оценивается в районе 220 млн тонн в год.

Оценочные объемы дноуглубительных работ в рамках реализации портовых инвестпроектов до 2030 года составляют около 35 млн куб. м, при этом ежегодно ФГУП "Росморпорт" копает примерно 15 млн куб. м, отметил он.