В Литве заявили, что намерены с 14 марта ужесточить контроль над зерном из РФ

Провозимые зерно и зернопродукты будут проверяться на наличие следов пестицидов, микротоксинов и металлов, сообщил Минсельхоз республики

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Литва рассчитывает с середины марта ввести ужесточенный контроль над поступающим в страну российским зерном, которое следует транзитом в Клайпедский порт. Об этом сообщил Минсельхоз республики.

"Согласно положению, в течение 10 дней после подписания министром Кестутисом Навицкасом соответствующего приказа (подписан в понедельник - прим. ТАСС) можно по этому документу вносить предложения, после чего 14 марта он вступит в силу", - говорится в сообщении.

Провозимые зерно и зернопродукты будут проверяться на наличие следов пестицидов, микротоксинов и металлов (свинца и кадмия). Будут также проводиться исследования для установления страны происхождения этих грузов.

Те же меры будут действовать в отношении стран и территорий, которые Литва внесла в список повышенного риска. В него вошли Абхазия, Белоруссия, Крым, Приднестровье и Южная Осетия.