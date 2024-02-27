В ФМБА заявили, что радиационные показатели в районе ЗАЭС не превышены

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 21 февраля заявил, что ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что, по его мнению, в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России не выявили превышения радиационных показателей в районе работы Запорожской АЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По данным ежедневного мониторинга превышений радиационного фона не зафиксировано", - говорится в сообщении ФМБА.

21 февраля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что, по его мнению, в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции. По его словам, группу инспекторов МАГАТЭ на станции информировали об отключении линии электропередачи мощностью 330 кВ во вторник из-за неисправности на украинской стороне.

С июня 2023 года ФМБА России приступило к медицинскому и санитарно-эпидемиологическому обслуживанию жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции.