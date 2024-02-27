Девелопер в Москве запатентовал инновационную технологию, сокращающую сроки строительства

Ее суть заключается в использовании пилонов безригельного железобетонного каркаса, которые будут незаметны в стенах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Крупная девелоперская компания получила в российской столице патент на технологию, позволяющую сократить сроки строительства до 10-15%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Один из девелоперов, реализующих в столице свои проекты недвижимости, получил патент на решение, которое позволит строить сборно-монолитные дома высотой до 75 м с ровными стенами без выступающих балок и "пятых углов", благодаря сокращенной толщине пилона. В настоящее время ведутся переговоры с заводами для того, чтобы уже в 2024 году можно было масштабировать использование этой технологии", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что суть инновации заключается в использовании пилонов безригельного железобетонного каркаса, которые будут незаметны в стенах. "Кроме того, конструкция пилона позволяет охватить сразу несколько межэтажных перекрытий, что исключает необходимость выполнения работ по стыковке пилонов на каждом этаже. Для упрощения монтажа конструкторы также оптимизировали способ крепления пилонов друг к другу", - пояснил Бочкарев.

Заммэра отметил, что, по расчетам экспертов, внедрение новых технологий позволяет сократить сроки выполнения строительно-монтажных работ на 10-15%.

"Согласно разработкам группы "Самолет", сборно-монолитный каркас не уступает обычному монолиту по прочности и надежности. При этом монтаж готовых пилонов требует меньше времени и трудовых ресурсов, чем традиционная монолитная технология с армированием, установкой опалубки, заливкой бетона. Однако, представленные ранее на рынке пилоны имели ограничения, препятствующие массовому распространению этого вида строительства. Так, толщина пилонов для многоэтажных зданий обычно составляла не менее 300 мм, широкие вертикальные несущие элементы "съедали" полезную площадь, внутри квартиры появлялись балки и выступы в стенах", - добавили в мэрии.

Научно-техническое сопровождение разработки новой технологии обеспечил НИУ МГСУ. Специалисты университета провели испытания узловых решений, проверили несущую способность и разработали алгоритм расчета стыков сборного железобетона, который теперь будет использовать девелопер при проектировании сборно-монолитных домов с запатентованными пилонами.