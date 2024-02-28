Более 20% опрошенных россиян считают, что женщинам сложнее строить карьеру, чем мужчинам

При этом 39% респондентов отметили, что сейчас женщинам легче продвигаться по службе, чем 30 лет назад, но препятствия все равно есть, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин считает, что женщинам строить карьеру сложнее, чем мужчинам, при этом 39% отметили, что женщинам стало легче добиваться успеха в карьере, чем 30 лет назад. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Пятая часть опрошенных россиян (21%) уверены, что женщинам труднее строить карьеру по сравнению с мужчинами. Так ответили 28% женщин и 11% мужчин. По мнению 39% респондентов, женщинам сейчас стало легче строить карьеру, чем 30 лет назад, но препятствия все равно существуют", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, 15% участников исследования убеждены, что сейчас нет никаких препятствий для карьерного продвижения женщин, и еще 25% - что для карьерного успеха женщин препятствий не было никогда.

Среди тех, кто ответил, что женщинам труднее строить карьеру по сравнению с мужчинами, 46% назвали самым большим препятствием для женщин на работе перерывы в карьере, в том числе декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком. 40% отметили негативное отношение общества к женщинам-руководителям, 39% - невозможность ездить в командировки и менять место работы из-за детей, 33% - завышенные требования со стороны начальства к женщинам. Также 32% респондентов указали на ожидания общества, которые обязывают женщин как можно раньше выйти замуж и родить детей, и 26% - на отсутствие поддержки со стороны окружающих, включая семью.

При этом половина (51%) среди тех, кто считает, что женщинам стало легче продвигаться по карьерной лестнице, заявили, что женщинам стали доступнее многие специальности. Также 50% думают, что ситуация поменялась на уровне восприятия и оценки потенциала женщин, причем со стороны обоих полов, 37% - что этому способствовало появление удаленной занятости, а 27% отметили увеличение количества инструментов для решения бытовых проблем и вопросов, связанных с воспитанием детей. По мнению 26% опрошенных, в России появилось больше реальных успешных историй построения женщинами карьеры, 22% фиксируют сокращение разрыва в зарплате между мужчинами и женщинами, и 16% уверены, что женщинам проще строить карьеру из-за привлекательной внешности.

В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей сервиса из всех регионов России.