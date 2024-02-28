Доходы бюджета Москвы в 2023 году выросли более чем на 15%

Их размер достиг 4,2 трлн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы в 2023 году достигли 4,2 трлн рублей, что на 15,2% больше, чем в 2022 году. Годовой план по доходам исполнен на 111,1%, сообщила ТАСС министр правительства столицы, руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова.

"Положительная динамика поступлений в городской бюджет остается устойчивой и значительно опережает показатели инфляции. Доходы города растут в реальном выражении, что позволяет реализовывать новые проекты развития Москвы. Основным драйвером увеличения доходной базы стал стабильный рост столичной экономики", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что налоговые доходы в 2023 году увеличились на 17,3% и составили 3,7 трлн рублей. "Свыше 80% доходов бюджета Москвы формируется за счет источников, непосредственно зависящих от результатов экономической деятельности граждан и организаций, работающих на территории города. Это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и специальные налоговые режимы для малого и среднего бизнеса", - добавила руководитель департамента финансов Москвы.

Зяббарова отметила, что доходы по НДФЛ в 2023 году выросли на 7,6% - до 1,7 трлн рублей. Основным фактор роста являлось повышение заработных плат москвичей, которые в январе-ноябре 2023 года увеличились на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Поступления по налогу на прибыль выросли на 38,8% - до 1,4 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом значительно улучшились финансовые показатели многих компаний. "Рост платежей по налогу на прибыль - это хороший индикатор увеличения деловой активности во всех основных отраслях экономики. Бизнес в целом чувствует себя уверенно", - пояснила министр.