В Хабаровском крае намерены увеличить производство молока на 2,6 тыс. тонн в год

Это стало возможным благодаря обновлению стада крупного рогатого скота, приобретению племенных животных

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Фермеры и сельхозпредприятия Хабаровского края планируют увеличить производство молока в крае на 2,6 тыс. тонн в год. Об этом рассказала ТАСС начальник отдела животноводства и племенного направления министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Елена Талалай.

"Благодаря господдержке в организованном секторе - это сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства - к 2020 году достигнут рост производства молока на 7%. В 2024 году ожидается дальнейшее наращивание объемов производства в связи с обновлением стада крупного рогатого скота, приобретением племенного высокопродуктивного скота. За четыре года - 1,5 тыс. голов. Приобретенный скот позволит хозяйствам обеспечить прирост объема производства молока на 2,6 тыс. тонн ежегодно", - сказала Талалай.

Сейчас край обеспечивает себя молоком и молокопродуктами не более чем на 9%. В регионе проводится работа по повышению продуктивных и породных качеств крупного рогатого скота. В районах структура по развитию племенного животноводства "Хабаровскплемсервис" открывает новые пункты искусственного осеменения с генетическим материалом от быков-производителей голштинской, симментальской, красно-пестрой, черно-пестрой и других пород. Запущены семь таких пунктов в Вяземском, Бикинском, Советско-Гаванском, Хабаровском, имени Лазо районах, а также в Комсомольске-на-Амуре. По информации регионального правительства, вскоре заработает еще один пункт в поселке Майский Советско-Гаванского района. По итогам прошлого года в результате искусственного осеменения появились 350 телят. Всего в регионе около 13 тыс. голов крупного рогатого скота.

Новые молочные комплексы

Повышению производства молока поспособствует и реализация инвестиционных проектов, продолжила собеседница агентства. Так, компания "Вектор" в селе Киинское в районе имени Лазо введет комплекс на 600 коров мощностью 3,08 тыс. тонн молока. В планах также выращивание кукурузы и сои. Под проект отведен участок площадью более 7,9 тыс. га. Уже построены зерносушилки и комбикормовый завод, три зернохранилища, реконструированы два коровника. Строится телятник на 220 голов, уточнила Талалай.

В селе Котиково в Вяземском районе "Гринагро - Хабаровск" запустит животноводческий комплекс на 2 тыс. коров мощностью 21,9 тыс. тонн молока в год. Инвестиции в проект оцениваются в 4,8 млрд рублей, в аренду без торгов предоставлена площадка почти на 6 тыс. га. Компания "Даниловка" в селе Некрасовка в Хабаровском районе реализует проект на 30,4 тыс. тонн молока стоимостью свыше 2,5 млрд рублей. Талалай сообщила, что выкуплено необходимое имущество под размещение животноводческого комплекса. Получено разрешение на строительство одного коровника на 800 голов, работы планируется начать весной этого года. Все комплексы введут в строй в 2024-2025 годах.

Будет реализован и проект компании "Хабаровское молоко". Молочный комплекс мощностью 21,8 тыс. тонн появится в поселке Хор района имени Лазо. Как сообщила начальник отдела, было принято решение о целесообразности расширения границ территории опережающего развития "Хабаровск" под этот объект.

Объем вложений в проект оценивается в 3,7 млрд рублей. Кроме молока завод будет выпускать йогурты, сливки, сметану, кефир. Запустить первую очередь рассчитывают в 2027 году.

В настоящее время молоко и молочную продукцию в крае производят шесть промпредприятий, по итогам прошлого года объем выпуска сырого молока хозяйствами всех категорий края составил 22,2 тыс. тонн. "Принимаемые меры - обновление стада, в том числе с государственной поддержкой, реализация инвестиционных проектов - позволит увеличить самообеспеченность края молоком и молокопродуктами до 34%", - заключила Талалай.