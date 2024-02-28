В Бурятии отделения "Почты России" освободили от транспортного и имущественного налогов

Преференции ввели для сохранения и развития инфраструктуры почтовой связи в республике

УЛАН-УДЭ, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты Народного хурала (парламента) Бурятии приняли законы, согласно которым отделения "Почты России" на территории республики освобождаются от имущественного и транспортного налогов. Об этом сообщили ТАСС в региональном парламенте.

"Налоговые преференции введены для сохранения и развития инфраструктуры почтовой связи в республике. При этом "Почта России" должна обеспечить оказание услуг почтовой связи во всех населенных пунктах республики и модернизировать сельские отделения почтовой связи", - отметили там.

Законопроект был разработан по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова. Также он поддержал программу, по которой в 33 сельских отделениях почты будут открыты филиалы МФЦ. Выделено около 18 млн рублей на приобретение оргтехники и расходных материалов, сотрудники "Почты России" пройдут обучение.

Управление федеральной почтовой связи Бурятии насчитывает 281 отделение. Во исполнение поручения президента РФ по государственной программе "Информационное общество" до 2025 года начата модернизация и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в сельской местности и труднодоступных местностях. За два предыдущих года в Бурятии отремонтировано более 20 отделений почтовой связи, на 2024-2025 годы запланировано обновление 170 отделений.