28 февраля, 05:09

Хайнань впервые импортировал бор-нейтронное оборудование по беспошлинной схеме

По данным газеты "Хайнань жибао", стоимость оборудования составила 150 млн юаней

ХАЙКОУ /Китай/, 28 февраля. /ТАСС/. Зона международного медицинского туризма "Лэчэн" на востоке острова Хайнань впервые закупила за рубежом установку для бор-нейтронозахватной терапии, которая была импортирована по новой беспошлинной схеме. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местную таможню.

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По сведениям издания, стоимость этого оборудования составила 150 млн юаней (примерно $21 млн по текущему курсу). Благодаря обнулению тарифов и налоговым преференциям импортер снизил свои издержки на 19 млн юаней ($2,6 млн).

Импортированная установка для бор-нейронозахватной терапии будет использоваться на территории "Лэчэн" в клинике, инвестиции в которую достигают 500 млн юаней (более $70 млн). Общая площадь ее помещений составит 14 тыс. кв. м. Строительство этой больницы еще не завершено. Как отмечается, она начнет принимать пациентов в конце 2024 - начале 2025 года.

Новое оборудование было ввезено через город Боао (восток провинции), к которому административно относится эта зона медтуризма. Как заявил начальник отдела таможенного контроля местного аэропорта Хуан Юй, груз прибыл на Хайнань в середине февраля, когда в Китае были общенациональные выходные в связи с новым годом по лунному календарю, длившиеся целую неделю. Компания-получатель опасалась, что оборудование задержится на границе и в итоге придется платить за простой. Однако благодаря оперативной работе таможенников все прошло гладко.

Бор-нейтронозахватная терапия - методика избирательного уничтожения злокачественных опухолей. Ее клетки гибнут в результате ядерной реакции, вызванной поглощением нейтрона бором.

Кластер медицинского туризма "Лэчэн" в восточной части Хайнаня был создан ровно 11 лет назад - 28 февраля 2013 года, его площадь достигает 2 090 га. Там находятся несколько современных клиник и научно-исследовательских организаций. На территории этой инновационной зоны активно внедряются передовые международные стандарты, ведется работа над созданием крупнейшего в Китае магазина беспошлинной торговли лекарственными препаратами. 

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