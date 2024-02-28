Хайнань впервые импортировал бор-нейтронное оборудование по беспошлинной схеме

По данным газеты "Хайнань жибао", стоимость оборудования составила 150 млн юаней

ХАЙКОУ /Китай/, 28 февраля. /ТАСС/. Зона международного медицинского туризма "Лэчэн" на востоке острова Хайнань впервые закупила за рубежом установку для бор-нейтронозахватной терапии, которая была импортирована по новой беспошлинной схеме. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местную таможню.

По сведениям издания, стоимость этого оборудования составила 150 млн юаней (примерно $21 млн по текущему курсу). Благодаря обнулению тарифов и налоговым преференциям импортер снизил свои издержки на 19 млн юаней ($2,6 млн).

Импортированная установка для бор-нейронозахватной терапии будет использоваться на территории "Лэчэн" в клинике, инвестиции в которую достигают 500 млн юаней (более $70 млн). Общая площадь ее помещений составит 14 тыс. кв. м. Строительство этой больницы еще не завершено. Как отмечается, она начнет принимать пациентов в конце 2024 - начале 2025 года.

Новое оборудование было ввезено через город Боао (восток провинции), к которому административно относится эта зона медтуризма. Как заявил начальник отдела таможенного контроля местного аэропорта Хуан Юй, груз прибыл на Хайнань в середине февраля, когда в Китае были общенациональные выходные в связи с новым годом по лунному календарю, длившиеся целую неделю. Компания-получатель опасалась, что оборудование задержится на границе и в итоге придется платить за простой. Однако благодаря оперативной работе таможенников все прошло гладко.

Бор-нейтронозахватная терапия - методика избирательного уничтожения злокачественных опухолей. Ее клетки гибнут в результате ядерной реакции, вызванной поглощением нейтрона бором.

Кластер медицинского туризма "Лэчэн" в восточной части Хайнаня был создан ровно 11 лет назад - 28 февраля 2013 года, его площадь достигает 2 090 га. Там находятся несколько современных клиник и научно-исследовательских организаций. На территории этой инновационной зоны активно внедряются передовые международные стандарты, ведется работа над созданием крупнейшего в Китае магазина беспошлинной торговли лекарственными препаратами.