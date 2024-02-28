В КНР заявили, что около 2 тыс. китайских компаний занимаются созданием беспилотников

Заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Хань Цзюнь отметил, что в стране зарегистрировано свыше 1,26 млн БПЛА

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. компаний занимаются в Китае разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил заместитель главы Управления гражданской авиации КНР Хань Цзюнь.

"По состоянию на конец 2023 года в нашей стране <...> насчитывалось около 2 тыс. организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотников, - заявил он на пресс-конференции. - В Китае зарегистрировано свыше 1,26 млн БПЛА - на 32,2% больше, чем в 2022 году".

Чиновник уточнил, что в КНР насчитывается около 20 тыс. компаний, которые в своей деятельности используют беспилотники. По его словам, за 2023 год аппараты на дистанционном управлении в Китае налетали в общей сложности 23,11 млн часов.

Хань Цзюнь отметил, что беспилотники в стране используются как в личных целях, так и для географического картографирования, кино- и телевизионной аэрофотосъемки, при проведении спасательных операций, в телекоммуникационной сфере и в области метеорологических наблюдений. Он также указал на массовое применение БПЛА в сфере доставки.

"Согласно оценке некоторых исследовательских центров, в 2023 году объем экономики в секторах, связанных с низковысотными полетами, в КНР превысил 500 млрд юаней (более $70 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС), а в 2030 году, как ожидается, он достигнет 2 трлн юаней (порядка $281 млрд)", - подытожил чиновник.