Пушилин сообщил о вывозе морем из ДНР около 22 тыс. тонн зерна с начала года

По словам главы региона, одной из причин, препятствующих увеличению объемов перевалки грузов через порт, выступают бюрократические проволочки

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Около 22 тыс. тонн зерна отправлено из Мариупольского морского порта в Донецкой Народной Республике с начала 2024 года. В регионе большой запрос на перевозки морем, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьeв Live".

"Мы не даем порту простаивать, но нам важно сейчас, чтобы он был на полную мощность загружен, это востребовано. Зерновых только в этом году вывезено, по-моему, 22 тыс. тонн. Скажем так, цифра не большая, не маленькая, нельзя сказать, что порт не работает, но нам есть еще что вывозить и у нас есть очень большой запрос, чтобы этот порт все-таки работал", - сказал Пушилин.

Он добавил, что работа в этом направлении ведется на региональном и федеральном уровнях. Одной из причин, препятствующих увеличению объемов перевалки грузов через порт, по словам Пушилина, выступают бюрократические проволочки.

В региональном Минтрансе уточнили ТАСС, что в прошлом году через порт было вывезено порядка 150 тыс. тонн зерна.