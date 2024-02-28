МСП получили свыше 1 трлн рублей кредитов под поручительства НГС в 2023 году

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, на 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Рекордную сумму в 1 трлн рублей получили МСП под поручительства Национальной гарантийной системы (НГС) в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

"Свыше 1 трлн рублей кредитов получил малый и средний бизнес в 2023 году с поддержкой участников Национальной гарантийной системы, оператором которой по решению правительства выступает Корпорация МСП. Результат по итогам прошлого года стал рекордным за все время функционирования данной системы", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, в сравнении с 2022 годом рост привлеченного МСП объема финансирования превысил 35%. Одновременно на 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов.

В целом за пять лет работы Национальной гарантийной системы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" было выдано 3,3 трлн рублей кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.

По итогам 2023 года в число лидеров по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС вошла сфера гостиниц и общепита. МСП, работающие в ней, привлекли 34,2 млрд рублей (рост на 76%). Также лидирующими стали транспортировка и хранение (90 млрд рублей, +66%), обрабатывающие производства (280 млрд рублей, +48%), а также научно-техническая деятельность (39 млрд рублей, +40%).

"Такой существенный прирост произошел за счет реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей "ПСК+1764". Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места", - добавил Исаевич.

В региональном разрезе лидерами по приросту объемов финансирования малого и среднего бизнеса с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. В этих субъектах РФ прирост составил 105% и 103%, до 44 и 45 млрд рублей соответственно. В список лучших по этому показателю вошли также Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург.