Uniper уведомил Россию о споре из-за ситуации с "Юнипро"

В концерне сообщили, что сделали это, чтобы провести переговоры

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Германский концерн Uniper направил РФ уведомление о споре в связи с передачей акций "Юнипро" под временное управление Росимуществом, чтобы провести переговоры, в противном случае готов идти в суд, говорится в отчете компании.

"Uniper направил РФ уведомление о споре, чтобы решить его путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров решение не будет найдено, Uniper может инициировать арбитражное разбирательство против России", - говорится в отчете.

Компания уточняет, что считает передачу "Юнипро" под управление РФ нарушением обязательств в рамках двустороннего договора об инвестициях между РФ и Германией и договора к Энергетической хартии.

Uniper летом 2021 года решила продать долю в "Юнипро" и осенью того же года уведомила об этом российское правительство, а в сентябре 2022 года был подписан контракт с российским покупателем, напоминается в отчете. Однако власти РФ не согласовали сделку.

Германский концерн не учитывает показатели "Юнипро" за 2023 год и не осуществляют операционный контроль над компанией с конца 2022 года.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих Uniper, во временное управление Росимуществу.