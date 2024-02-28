В энергетических компаниях считают, что спрос и цены на СПГ в мире вырастут в 2024 году

Новые производственные мощности не будут вводиться в эксплуатацию в ближайшее время, что окажет давление на цены и волатильность, отметил старший вице-президент по разведке и добыче в Азиатско-Тихоокеанском регионе TotalEnergies SE Томас Моррис

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Спрос в Китае и Европе на сжиженный природный газ (СПГ) в 2024 году вырастет, что отразится на удорожании его стоимости на мировом рынке. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей компаний, выступивших на энергетической конференции в Куала-Лумпуре.

"[Спрос на] СПГ продолжает расти с возвращением Китая на рынок, но пока он не на уровне 2021 года. Что касается Европы, то это новый и крупный рынок, спрос тут все равно продолжит рост. В то же время новые производственные мощности не будут вводиться в эксплуатацию в ближайшее время, что окажет давление на цены и волатильность", - передает агентство слова старшего вице-президента по разведке и добыче в Азиатско-Тихоокеанском регионе энергетической корпорации TotalEnergies SE Томаса Морриса.

Падение спотовых цен на СПГ в Азии до трехгодичного минимума на прошлой неделе побудило китайских и индийских импортеров нарастить закупки, сообщает агентство. "Рост спроса уже начался в Китае. Рынок по-прежнему напряженный, если что-то случится с производством, мы увидим скачок в ценах", - цитирует Reuters вице-президента по маркетингу и торговле малайзийской нефтегазовой компании Petronas Шамсаири Ибрагима.

14 февраля британская компания Shell в своем ежегодном отчете по рынку СПГ опубликовала прогноз о росте спроса на данный вид энергоносителей к 2040 году более чем на 50%. По оценке Российского энергетического агентства (РЭА), экспорт газа из России к 2050 году может увеличиться до 313,9 млрд куб. м в год. В 2023 году экспорт российского газа по трубопроводам составил 99,6 млрд куб. м, а СПГ - 45,4 млрд куб. м, совокупные поставки достигли 145 млрд куб. м.

США по итогам 2023 года стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа с результатом 86 млн тонн, следует из отчета компании Shell. Второе место у Австралии (более 81 млн тонн), за ней следует Катар (80 млн тонн). Россия заняла четвертое место среди стран-экспортеров (около 33 млн тонн), замыкает пятерку Малайзия.