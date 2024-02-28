В Госдуме обсудили вопросы разблокировки замороженных активов российских инвесторов

По словам председателя думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, важным является поиск "баланса между либерализацией норм, например, о доступе к корпоративной информации"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Обмен замороженными активами будет происходить только при обязательном соблюдении прав российских инвесторов, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов по итогам закрытого совещания с представителями объединений частных инвесторов, Минфина, Минэкономразвития и Банка России.

Гаврилов напомнил, что в соответствии с ноябрьским указом президента РФ, российские розничные инвесторы получат возможность продать принадлежащие им иностранные ценные бумаги на сумму до 100 тыс. рублей. "Обмен будет осуществляться на деньги нерезидентов из "недружественных" государств, заблокированных на счетах типа "С", и будет происходить путем проведения торгов, условия которых установит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Необходимо обеспечить механизм, когда российские розничные инвесторы гарантированно получат выплату не меньше, чем рыночная стоимость бумаги", - пояснил он.

По словам председателя комитета, важным также является поиск "баланса между либерализацией норм, например, о доступе к корпоративной информации, и ограничением влияния санкций недружественных государств".

"Наша задача - обеспечение безопасности и эффективности предприятий стратегического комплекса, ограничение санкционного давления, повышение привлекательности их инвестиционных программ. Важно также простимулировать интерес розничных инвесторов в отношении, например, IT-компаний", - отметил депутат.