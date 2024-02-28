В Киргизии создадут центр развития искусственного интеллекта и квантовых вычислений

Глава кабмина республики Акылбек Жапаров отметил, что в Киргизии сейчас проводится активная работа по внедрению цифровых технологий и уже формируется "открытое цифровое общество"

БИШКЕК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Киргизии создадут в республике центр инновационных технологий, который в том числе займется работой по внедрению искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Об этом заявил в Бишкеке глава кабмина республики Акылбек Жапаров во время выступления на форуме Digital Kyrgyzstan.

"В Кыргызстане будет создан центр инновационных технологий, который будет заниматься развитием и внедрением инновационных технологий, в том числе в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Это будет негосударственное учреждение, финансирование которого будет осуществляться за счет государственных субсидий и спонсорской помощи", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Как отметил Жапаров, в Киргизии сейчас проводится активная работа по внедрению цифровых технологий и уже формируется "открытое цифровое общество". "В этом году мы примем первый в нашей истории "Цифровой кодекс Кыргызской Республики". Я рад вам сообщить, что мы переходим на новый этап предоставления услуг государством", - сказал он.

Акцентировав при этом внимание не том, что в республике с помощью мобильных приложений уже можно зарегистрировать автотранспорт, купить или продать автомобили, а также пройти регистрацию в качестве юридического лица. С 1 марта в онлайн-режиме в стране можно будет совершить сделку с недвижимостью.

"Как вы видите, мы набираем темпы. Государство готово делиться с бизнесом этими сервисами. Мы хотим, чтобы эти услуги были доступны на банковских платформах и мобильных кошельках. Таким образом мы сможем еще эффективнее предоставлять государственные услуги", - считает руководитель кабмина. Он подчеркнул, что в прошлом году с целью обучения искусственного интеллекта киргизскому языку за счет бюджета был приобретен суперкомпьютер, позволивший сделать "первые шаги по распознанию и синтезу кыргызской речи".

"Но перед нами стоят еще много задач, если мы хотим идти в ногу со временем. Нам нужно создать языковой корпус кыргызского языка. Необходима оцифровка большого объема данных на кыргызском языке", - продолжил он.