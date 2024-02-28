Мишустин призвал ФАС внимательно следить за ценами при электронной торговле

Премьер-министр РФ отметил, что на фоне развития спроса должны развиваться предложения товаров и услуг"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) внимательно отслеживать цены при электронной торговле.

"Сейчас очень много торговли перемещается в сектор электронной коммерции. Это и платформы, которые торгуют товарами и услугами, это и каршеринг, это и услуги такси, и многие другие платформы. Здесь в ценообразовании нужно, как говорится, держать ухо востро, потому что необходимо понимать, как этот бизнес устроен, все его элементы и контролировать ценообразование", - указал председатель правительства на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

При этом, по мнению главы кабинета министров, "на фоне развития спроса, естественно, должны развиваться предложения товаров и услуг", а также "производительность труда и инновационность решений, которые предлагаются, особенно в современных инструментах торговли".

Говоря в целом о мониторинге цен, премьер-министр призвал ФАС отслеживать всю цепочку ценообразования. "Сейчас такое непростое время. Без сомнения, нужно держать связь как с производителями товаров и услуг, продуктов, так и с сетями, поскольку ценообразование - процесс сложный, и цепочка влияет на конечного потребителя впрямую", - отметил Мишустин. Он подчеркнул, что главное - "это защитить от недобросовестного производителя или некачественной поставки".