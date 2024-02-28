В Приамурье выделили более 25 млн рублей на оснащение военнослужащих в зоне СВО

Бойцы получили антидронные рюкзаки, шлемы, IP камеры, оргтехнику и 400 комплектов противоосколочных костюмов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили свыше 25 млн рублей на партию оборудования, которую отправили военнослужащим в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова из бюджета региона выделили более 25 млн рублей на приобретение оборудования, которое направили военнослужащим в зону СВО", - говорится в сообщении.

Военнослужащие получили антидронные рюкзаки, шлемы, IP камеры, оргтехнику и 400 комплектов противоосколочных костюмов. Новая амуниция поможет избежать тяжелых ранений. Также им передали измерительные антенны и портативные анализаторы.

Оборудование продолжают закупать по заявкам Минобороны. В следующей партии будут две моторные лодки, квадрокоптеры и расходные материалы к ним, радиоаппаратура, видеошлемы, портативные анализаторы, антенны, блокиаторы дронов. На эти цели выделено более 33 млн рублей. Средства выделяются из регионального бюджета, также помогают предприниматели и жители области, которые перечисляют деньги на специальный счет социального центра "Доброта".