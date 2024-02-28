Он достиг 1 млн тонн

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта цемента из России за 2023 год увеличился на 5,9% - до 1 млн тонн, при этом импорт вырос на 52,9% - до 3,4 млн тонн. Такие данные привели ТАСС в отраслевом объединении производителей цемента "Союзцемент".

"По итогам января-декабря 2023 года экспорт цемента увеличился на 5,9% (56,3 тыс. тонн) по сравнению с январем-декабрем 2022 года и составил более 1 млн тонн. Импорт цемента в Россию вырос на 52,9% (+1,2 млн тонн) и составил 3,4 млн тонн", - говорится в материалах.

Отмечается, что наибольший рост показал экспорт цемента в Республику Беларусь (+181,5 тыс. тонн), снижение - в Абхазию (- 6,7 тыс. тонн), Финляндию (- 5,7 тыс. тонн) и Казахстан (- 96,5 тыс. тонн).

Качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом, отмечают в "Союзцементе". "При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках после снятия санкций", - считают объединении.

В материалахсообщается, что по итогам января-декабря 2023 года объем производства цемента в России вырос на 3,6% - до 63 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 65 млн тонн (+5,4% роста к 2022 году).

В долгосрочной перспективе положительными факторами для отрасли могут стать антикризисные мероприятия правительства РФ и региональных властей, пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также выполнение национального проекта "Жилье и городская среда", полагают в "Союзцементе".