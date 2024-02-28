В Солнечногорске построят предприятие по обслуживанию аппаратов МРТ

Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 1,3 млрд рублей вложат в строительство предприятия по обслуживанию аппаратов МРТ в индустриальном парке "Есипово" в Солнечногорске, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1,3 млрд рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. В дальнейшем штат будет увеличен до 100 сотрудников. Приступить к строительству инвестор планирует уже в этом году, сейчас компания занимается проектными работами и заказом нового оборудования", - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что запуск в эксплуатацию первой очереди предприятия запланирован на III квартал 2025 года. Весь проект будет реализован в течение четырех лет.

Как отметили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, проект реализует компания "ИНФРАПРО", занимающаяся производством технических газов, а также обслуживанием криогенного оборудования и аппаратов МРТ. На новой производственной площадке она займется не только заправкой гелием томографов, но и техническим обслуживанием.

И.о. генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров, которого цитирует пресс-служба, добавил, что реализация проекта позволит обеспечить технологическую независимость от западных поставщиков как подмосковные, так и российские медицинские центры, которые предоставляют услуги томографии, а также снизить их издержки.