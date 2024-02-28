На 13 марта назначено совещание с докладами торговых сетей по наращиванию продаж периодики

По словам председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева, уже есть эффект от призыва Минпромторга нарастить объемы представленных на полках магазинов периодических печатных изданий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Эффект от призыва Минпромторга РФ нарастить объемы представленных на полках магазинов периодических печатных изданий уже есть, сказал председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев. Руководители торговых сетей доложат 13 марта о проделанной в этом направлении работе, сообщил он ТАСС во время командировки в Екатеринбург.

"Да, [эффект уже есть]. Сейчас во всех торговых сетях восстанавливаются полки с печатной продукцией, четко указание дано. Причем это полки недалеко у кассы. <…> 13 марта будет повторное совещание, где будут докладывать руководители торговых сетей, их порядка 20 с чем-то, что они сделали", - сказал Гусев в ответ на вопрос о том, виден ли уже эффект от призыва Минпромторга об увеличении в торговых сетях объемов продаваемых газет и журналов.

Ранее Минпромторг РФ призвал торговые сети нарастить объемы представленных на полках магазинов периодических печатных изданий, сообщив, что в случае отказа министерство может ввести нормативное регулирование этого направления. При этом замминистра Виктор Евтухов отметил, что часть торговых сетей (например "Магнит", "Лента" и другие) ответственно подходят к делу и уже работают с печатной периодикой, при этом объемы и представленность печатной продукции "можно и нужно наращивать".