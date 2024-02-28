Мантуров сообщил о перезапуске производства на бывшем заводе Mercedes в 2024 году

Германский автоконцерн продал свои доли в российских дочерних компаниях дилеру "Автодом"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в России, который ранее выкупила ГК "Автодом", должно быть запущено в 2024 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В этом году должны запустить", - сказал он.

В конце октября 2022 года стало известно, что германский автоконцерн Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру "Автодом". В конце апреля 2023 г. "Автодом" объявил о закрытии сделки с Mercedes-Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая "Мерседес-Бенц рус" (официальный дистрибьютор в РФ), "Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус" (автозавод в Подмосковье), "Мерседес-Бенц банк рус", "Мерседес-Бенц файненшл сервисез рус" (лизинговая "дочка") и "Мерседес-Бенц капитал рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Позднее компания "Мерседес-Бенц рус" сменила название на "МБ рус".