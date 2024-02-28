Лейбл VK Records откроет музыкальный студийный комплекс в апреле

Пространство будет располагаться в офисе VK

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Музыкальная студия VK - VK Records - заработает в апреле 2024 года. Музыкантам лейбла будет доступен полный цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшена, сообщает пресс-служба VK.

"Музыкальная студия VK Records откроется в апреле этого года. Музыкантам, которые сотрудничают с лейблом, будет доступен полный цикл звукозаписи и услуги музыкального продакшена - профессиональная звукозапись, саунд-дизайн, работа с вокалом, микширование и мастеринг", - говорится в распространенном сообщении.

Пространство будет располагаться в офисе VK, где будут созданы четыре студии - главная, две контрольные и аранжировочная.

По словам руководителя новой студии Виктора Абрамов, цель лейбла предоставить артистам услуги музыкального продакшена полного цикла. "Теперь у них будет возможность записывать свои треки "под ключ" под чутким руководством продюсеров лейбла, которые 24/7 будут находиться в студии и помогать артистам с созданием новых хитов", - добавил он.

VK Records - музыкальный лейбл, который занимается продюсированием артистов, издательством и дистрибуцией музыки и развитием талантов в музыкальной индустрии. По издательству и дистрибуции с лейблом сотрудничают более 200 артистов.