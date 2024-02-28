На Южно-Уральской железной дороге в 2024 году намерены отремонтировать более 100 переездов

На восьми объектах предусмотрен капитальный ремонт

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ремонт и модернизацию 109 переездов, расположенных в границах Южно-Уральской железной дороги, проведут в 2024 году. Наибольшие объемы работ запланированы в Оренбургской и Челябинской областях, сообщили журналистам в пресс-службе ЮУЖД.

"В 2024 году в рамках инвестиционной программы железнодорожники планируют провести ремонт и модернизацию 109 переездов. Из них на восьми железнодорожных переездах предусмотрен капитальный ремонт, в который войдет замена резинокордового покрытия, устройств заграждения и светоотражающих столбиков, предупреждающих знаков и [будет выполнено] асфальтирование подходов к переездам", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, произведут ремонт 14 переездов, которые попадают на участки капитального ремонта пути. Будут заменены пять устройств заграждений переездов. Три из них расположены в Челябинской области, по одному - в Оренбургской и Курганской областях. Также в рамках текущего ремонта на 82 переездах проведут замену и обновление шлагбаумов, дорожного покрытия, столбиков и знаков, сделают частичное асфальтирование подходов к переездам.

Южно-Уральская железная дорога входит в число крупнейших отечественных магистралей. Она охватывает территории Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, частично Самарскую, Саратовскую, Свердловскую области, республику Башкортостан и Северный Казахстан.