Товарооборот между Казахстаном и Свердловской областью увеличился до $2 млрд

Республика открыла в российском регионе генеральное консульство, заявил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в РФ Даурен Абаев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Казахстаном и Свердловской областью в 2023 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом журналистам в Екатеринбурге заявил чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в РФ Даурен Абаев после встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"По нашему мнению, динамика очень хорошая, по сравнению с 2022 годом в 1,5 раза увеличился товарооборот. В целом, он достиг $2 млрд. В знак того, что мы придаем большое значение Свердловской области, мы открыли здесь генеральное консульство", - сказал Абаев.

Чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в РФ Даурен Абаев прибыл в Екатеринбург 28 февраля. Он провел встречу со студентами УрФУ и пообщался с представителями казахского землячества.