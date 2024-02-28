Для каждого региона было отобрано в среднем пять прорывных проектов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) занял первое место среди федеральных округов по достижению целей развития экономики в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Правительство сформировало годовой отчет по достижению федеральными округами целей развития экономики и прорывным проектам. <…> СКФО занял первое место среди всех федеральных округов по достижению целей развития экономики по итогам 2023 года", - сказано в сообщении.

Поясняется, что для каждого региона было отобрано в среднем пять прорывных проектов. Всего таких проектов 357, из которых 33 уже реализованы. Еще порядка 100 проектов будут запущены в текущем году.

"Рекордный прирост инвестиций объясняем грамотной концентрацией ресурсов регионального и федерального правительства. Регионы Северного Кавказа, Дальнего Востока и Центрального округа активно используют инструменты привлечения инвестиций, больше половины прорывных проектов охвачены мерами господдержки", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Ранее в Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Александра Новака сообщалось, что уровень инвестиций в экономику субъектов СКФО с 2021 года вырос на 25%. Всего в проекты по развитию туризма, энергетики, сельского хозяйства было вложено около 360 млрд рублей.