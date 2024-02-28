В Чувашии выплаты труженикам тыла и ветеранам труда увеличили на 7,26%

Индексация коснется более 120 тыс. жителей республики

ЧЕБОКСАРЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии поддержал постановление об увеличении с февраля размера ежемесячных выплат труженикам тыла, ветеранам труда и реабилитированным лицам на 7,26%, сообщила на заседании регионального правительства глава Минтруда республики Алена Елизарова.

"Индексацию ежемесячных выплат труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской Республики предлагается осуществить на 7,26%. Индексация коснется 120 тыс. граждан", - отметила Елизарова.

Повышенные выплаты указанная категория населения будет получать с февраля. По информации Минтруда Чувашии, ветераны труда и труженики тыла после индексации ежемесячно будут получать 1 623 рубля, реабилитированные лица - 3 886 рублей, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - 3 460 рублей. Кроме того, кабинет министров принял постановление об индексации ежемесячной компенсации расходов отдельным категориям сельских специалистов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. "Ежемесячную компенсацию предлагается проиндексировать на 9,6%, начиная с 1 июля 2024 года", - добавила Елизарова.

По ее словам, выплаты получают более 13,7 тыс. человек, на эти цели в 2024 году предусмотрено свыше 243 млн рублей. По информации Минтруда Чувашии, размер компенсации увеличится с 1 377 рублей до 1 509 рублей. "Это [выплаты] учителям, врачам, работникам учреждений культуры, сотрудникам ветслужбы и другим, проживающим и работающим на селе, а также вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности. Мера поддержки коснется 13 709 человек", - написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

На заседании поддержали увеличение с февраля на 7,26% размера вознаграждения приемным родителям на содержание детей. Данные выплаты коснутся свыше 930 приемных родителей и около 2 тыс. детей. "Кроме того, предлагается ежемесячную денежную компенсацию для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет установить в размере 1 716 рублей и 1 316 рублей соответственно", - добавила Елизарова.