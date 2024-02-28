Смоленский губернатор ожидает от послания президента внимания к инфраструктурным проектам

Послание главы государства парламенту состоится 29 февраля

ТАСС, 28 февраля. Губернатор Смоленской области Василий Анохин считает, что президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию уделит внимание новым масштабным инфраструктурным проектам. С их реализацией связано экономическое развитие регионов, рассказал ТАСС Анохин.

"Ждем новых масштабных инфраструктурных проектов. Недавно национальный лидер поддержал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Минск через Смоленск. Такая дорога значительно ускорит экономический рост нашего региона и интеграцию России с Беларусью", - сказал Анохин.

Он отметил, что регион выполняет поставленные ранее президентом задачи, в том числе связанные с системной поддержкой участников специальной военной операции и их семей, медицинского персонала, специалистов в ключевых отраслях экономики. Также в регионе принимаются меры для стимулирования жилищного строительства, создаются условия для развития малого и среднего бизнеса. "Перед властью будут поставлены задачи на предстоящие шесть лет, а люди еще раз убедятся в стабильности социального и политического курса", - добавил Анохин.

Ранее в Кремле анонсировали, что послание главы государства парламенту состоится 29 февраля. Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.