В КНР заявили, что экономические интересы Китая и США глубоко интегрированы

Премьер Госсовета республики Ли Цян отметил, что Пекин и Вашингтон извлекают выгоду из развития друг друга

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Экономики Китая и США дополняют друг друга, и их интересы глубоко взаимосвязаны. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с главой торговой палаты США Сьюзан Кларк в Пекине.

"Экономики Китая и США в значительной степени дополняют друг друга, а их интересы глубоко интегрированы. Обе стороны извлекают выгоду из развития друг друга, укрепление экономического и торгового сотрудничества выгодно обеим странам", - привело слова Ли Цяна агентство Синьхуа. "Сотрудничество - единственный правильный выбор", - сказал он.

Ли Цян указал, что Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами, исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

По словам премьера Госсовета КНР, разъединение связей Китая и США "не отвечает фундаментальным интересам ни одной из сторон и принесет только огромные убытки предприятиям в обеих странах, их экономикам и даже глобальному развитию".

Объем торговли Китая и Соединенных Штатов в 2023 году уменьшился на 11,6%, составив $664,45 млрд. При этом США по-прежнему остаются крупнейшим торговым партнером КНР.