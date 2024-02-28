В ЛНР создали проект восстановления аэропорта по образу птицы счастья

Минтранс РФ учтет проект при восстановлении объекта, сообщила архитектор Инга Глушкина

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Архитектор Инга Глушкина создала проект восстановления луганского аэропорта по образу игрушки - птицы счастья. Как сообщила журналистам Глушкина, Минтранс РФ учтет проект при восстановлении объекта.

"Проект разработан с учетом концепции создания на месте разрушенного объекта современного аэропорта для гражданской авиации, способного принимать воздушные суда всех типов, которые выпускает сегодня мировая промышленность. Проектное предложение не имеет аналогов в мире. Образ пассажирского аэровокзала создан по мотивам русской деревянной игрушки "птица счастья", - сказала она.

Глушкина сообщила, что направила проект в Минтранс РФ и получила удовлетворительный ответ. "Я направила письмо в министерство транспорта, и они ответили, что архитектурная концепция международного аэровокзального комплекса в Луганске представляет интерес с эстетической и градостроительной точки зрения. Информация, предоставленная в обращении, будет учтена в работе", - сообщила она.

Глушкина добавила, что некоторые из своих идей она планирует представить на Всемирном фестивале молодежи. Одна из последних разработок - создание архитектурных объектов транспортной инфраструктуры Северного морского пути.

Луганский аэропорт был разрушен ВС Украины во время боев в 2014 году.

Ранее замминистра транспорта РФ Василий Десятков в рамках дня транспорта на выставке "Россия" заявил, что пять аэропортов в Донбассе и Новороссии будут восстановлены к 2030-му году.