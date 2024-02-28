Стратегия научно-технологического развития призвана обеспечить независимость РФ

Планируется, что "в результате реализации стратегии научно-технологическая сфера будет функционировать как единая система, интегрированная с социально-экономической системой страны и обеспечивающая основу ее устойчивого развития и технологического суверенитета", говорится в документе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Реализация Стратегии научно-технологического развития России должна обеспечить безопасность страны и ее готовность к большим вызовам, говорится в документе, одобренном президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выполнение предусмотренных стратегией основных направлений государственной политики в области научно-технологического развития и мер по ее реализации позволит обеспечить национальную безопасность и устойчивый экономический рост страны, повысить качество жизни населения, сформировать необходимую для этого научную, научно-техническую и инновационную инфраструктуру и за счет повышения степени понимания политических, экономических, культурных, информационных и иных происходящих в современном обществе процессов и воздействующих на них природных и социальных факторов обеспечить готовность страны к большим вызовам", - отмечается в Стратегии научно-технологического развития РФ.

Планируется, что "в результате реализации стратегии научно-технологическая сфера будет функционировать как единая система, интегрированная с социально-экономической системой страны и обеспечивающая основу ее устойчивого развития и технологического суверенитета".

Цель развития

Целью научно-технологического развития в документе называется "обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных приоритетов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации".

Для достижения этой цели предстоит "сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий и производства, обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к новым технологиям, создав условия для развития наукоемкого предпринимательства; создать инфраструктуру и условия для проведения научных исследований и разработок, внедрения наукоемких технологий, отвечающие современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности, на основе лучших российских и мировых практик". Также следует "создать возможности для выявления и воспитания талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий и технологического предпринимательства, обеспечив сохранение и развитие интеллектуального потенциала науки, повышение престижа профессии ученого и инженера".

Еще одна задача - "сформировать эффективную систему управления в области науки, технологий и производства и осуществления инвестиций в эту область, обеспечив единое научно-технологическое пространство, ориентированное на решение государственных задач и удовлетворение потребностей экономики и общества".

Международное взаимодействие

Отдельно в документе подчеркивается, что необходимо "способствовать формированию модели международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области научных исследований и разработок, позволяющей защитить национальные интересы РФ в условиях внешнего давления, сохранить идентичность российской науки и повысить ее эффективность за счет взаимовыгодного международного взаимодействия".

При этом отмечается, что "в современных внешних условиях научно-технологическое развитие предполагает формирование и реализацию собственной повестки, опирающейся на национальную технологическую базу и направленной на первостепенное обеспечение технологического суверенитета страны". "В основе такой повестки должны быть требования, предусматривающие сбалансированное развитие как собственных базовых наукоемких технологий, необходимых для снижения критической зависимости от зарубежных институтов, так и уникальных российских технологий, конкурентоспособных на мировом уровне", - уточняется в концепции.

Принципы государственной политики

Среди главных принципов госполитики в области научно-технологического развития перечислены "неразрывная взаимосвязь между научно-образовательным, научно-технологическим, промышленным потенциалом страны и взаимозависимость их развития; сосредоточение интеллектуальных, финансовых, организационных и инфраструктурных ресурсов на поддержке научных, научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла, необходимых для ответа на большие вызовы и обеспечивающих независимость и конкурентоспособность государства". Еще один принцип - "патриотическое воспитание российских ученых, повышение ответственности ученых и исследовательских коллективов за достижение результатов, значимых для обеспечения независимости и конкурентоспособности государства при сохранении ими возможности выбирать и сочетать направления формы взаимодействия, методы решения исследовательских и технологических задач".