Минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти за неделю на 4,2 млн баррелей

Коммерческие запасы составили 447,2 млн баррелей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 4,2 млн баррелей и на 23 февраля составили 447,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 18:34 мск майский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE рос на 0,71%, до $83,72 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле увеличивалась на 0,38%, до $78,84 за баррель.